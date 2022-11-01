Директория на компаниите
Wrapbook
Wrapbook Заплати

Заплатата в Wrapbook варира от $106,788 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $234,600 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Wrapbook. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $145K
Маркетинг
$178K
Продуктов мениджър
$132K

Продажби
$107K
Мениджър софтуерно инженерство
$235K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Wrapbook, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Wrapbook е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $234,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Wrapbook е $145,348.

