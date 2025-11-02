Workday Рисков капиталист Заплати

Средното общо възнаграждение за Рисков капиталист in Ireland в Workday варира от €90K до €131K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение €103K - €118K Ireland Обичаен диапазон Възможен диапазон €90K €103K €118K €131K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Workday ?

