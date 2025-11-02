Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Workday варира от $213K на year за M2 до $510K на year за M5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $430K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
M2
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)