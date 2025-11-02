Директория на компаниите
Workday
Workday Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Workday варира от $139K на year за P1 до $579K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $265K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Software Engineer (SWE) I(Начално ниво)
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
SWE II
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
SWE III
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
Senior SWE
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Виж 2 още нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Софтуерен инженер по сигурност

Инженер по надеждност на сайта

Продукционен софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Workday in United States е с годишно общо възнаграждение от $578,599. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Workday за позицията Софтуерен инженер in United States е $255,000.

Свързани компании

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
