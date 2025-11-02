Директория на компаниите
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на продуктовия дизайн в Workday in Denmark е с годишно общо възнаграждение от DKK 1,758,552. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Workday за позицията Мениджър на продуктовия дизайн in Denmark е DKK 1,211,775.

