Възнаграждението за Човешки ресурси in United States в Workday варира от $283K на year за P4 до $274K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $251K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$283K
$200K
$50.5K
$32.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)