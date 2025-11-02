Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Копирайтър in United Kingdom в Workday варира от £63.6K до £88.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Копирайтър в Workday in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £88,569. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Workday за позицията Копирайтър in United Kingdom е £63,588.

