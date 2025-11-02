Директория на компаниите
Workday
Средното общо възнаграждение за Бизнес операции в Workday варира от $442K до $619K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

$478K - $556K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$442K$478K$556K$619K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес операции в Workday е с годишно общо възнаграждение от $618,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Workday за позицията Бизнес операции е $442,000.

