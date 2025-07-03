Директория на компаниите
Wittur Elevator Components
Wittur Elevator Components Заплати

Медианната заплата на Wittur Elevator Components е $65,398 за Механичен инженер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Wittur Elevator Components. Последно актуализирано: 11/19/2025

Механичен инженер
$65.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Wittur Elevator Components е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $65,398. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Wittur Elevator Components е $65,398.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/wittur-elevator-components/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.