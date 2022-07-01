Директория на компаниите
Wisk
Wisk Заплати

Заплатата в Wisk варира от $100,500 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $232,155 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Wisk. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $176K
Авиокосмически инженер
$153K
Хардуерен инженер
$232K

Човешки ресурси
$133K
Механичен инженер
$216K
Продуктов дизайнер
$101K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Wisk е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $232,155. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Wisk е $164,130.

