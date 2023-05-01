Директория на компаниите
WisdomTree
Работите тук? Заявете вашата компания

WisdomTree Заплати

Заплатата в WisdomTree варира от $85,570 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $338,300 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на WisdomTree. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Административен асистент
$85.6K
Бизнес аналитик
$151K
Аналитик данни
$87.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Продуктов мениджър
$338K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в WisdomTree е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $338,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в WisdomTree е $119,093.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за WisdomTree

Свързани компании

  • Coinbase
  • Uber
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси