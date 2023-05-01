Директория на компаниите
Willow
Willow Заплати

Заплатата в Willow варира от $24,477 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $208,950 за Основател в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Willow. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Специалист по данни
$114K
Основател
$209K
Човешки ресурси
$24.5K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Willow е Основател at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $208,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Willow е $113,968.

