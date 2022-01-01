Изтегли приложението
Google
Софтуерен инженер
Продуктов мениджър
Район Ню Йорк Сити
Специалист по данни
Willis Towers Watson
Willis Towers Watson
Общ преглед
Заплати
Бенефити
Работни места
Willis Towers Watson Бенефити
Застраховка, здраве и благосъстояние
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Custom Work Station
Disability Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Health Savings Account (HSA)
Health Insurance
Life Insurance
On-Site Mother's Room
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sabbatical
PTO (Vacation / Personal Days)
Pet Insurance
Sick Time
Vision Insurance
Дом
Adoption Assistance
Business Travel Insurance
Fertility Assistance
Company Phones
Relocation Bonus
Remote Work
Финансови и пенсионни
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Привилегии и отстъпки
Learning and Development
Employee Discount
Tuition Reimbursement
Други
Donation Match
Volunteer Time Off
Willis Towers Watson Привилегии и бенефити
Бенефит
Описание
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
On-Site Mother's Room
Offered by employer
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sabbatical
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Pet Insurance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Fertility Assistance
Offered by employer
Company Phones
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
