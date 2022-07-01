Директория на компаниите
Wildlife Studios
Wildlife Studios Заплати

Заплатата в Wildlife Studios варира от $19,813 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $767,820 за Мениджър продуктов дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Wildlife Studios.

Софтуерен инженер
Median $19.8K

Видео гейм софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $108K
Бизнес аналитик
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данни
$39.5K
Специалист по данни
$177K
Продуктов дизайнер
$23.2K
Мениджър продуктов дизайн
$768K
Продуктов мениджър
$26.1K
Програмен мениджър
$105K
Проектен мениджър
$130K
Рекрутър
$22.3K
Архитект на решения
$23.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Wildlife Studios е Мениджър продуктов дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $767,820. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Wildlife Studios е $41,538.

