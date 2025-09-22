Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Brazil в WEX варира от R$118K на year за Software Engineer II до R$168K на year за Software Engineer III. Медианният year пакет за възнаграждение in Brazil възлiza на R$153K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на WEX. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$885K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от R$166 хил.+ (понякога R$1660 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в WEX?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в WEX in Brazil е с годишно общо възнаграждение от R$198,930. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в WEX за позицията Софтуерен инженер in Brazil е R$154,969.

