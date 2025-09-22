Възнаграждението за Софтуерен инженер in Brazil в WEX варира от R$118K на year за Software Engineer II до R$168K на year за Software Engineer III. Медианният year пакет за възнаграждение in Brazil възлiza на R$153K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на WEX. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност