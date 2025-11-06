Директория на компаниите
Western Union
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Софтуерен инженер Заплати в Pune Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Pune Metropolitan Region в Western Union възлиза на ₹1.85M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Western Union. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Общо годишно
₹1.85M
Ниво
Junior
Основна
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
3 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Western Union in Pune Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹3,030,526. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Western Union за позицията Софтуерен инженер in Pune Metropolitan Region е ₹1,846,136.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Western Union

Свързани компании

  • PayPal
  • Square
  • Dropbox
  • Databricks
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси