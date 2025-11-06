Директория на компаниите
Western Union
  India

Western Union Специалист по данни Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in India в Western Union възлиза на ₹2.72M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Western Union. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Общо годишно
₹2.72M
Ниво
-
Основна
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹210K
Години в компанията
3 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Western Union?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Western Union in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,262,392. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Western Union за позицията Специалист по данни in India е ₹2,514,287.

