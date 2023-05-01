Директория на компаниите
WEKA
WEKA Заплати

Заплатата в WEKA варира от $145,884 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $323,375 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на WEKA. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+).

Софтуерен инженер
Median $146K
Бизнес развитие
$323K
Продажби
$225K

Мениджър софтуерно инженерство
$322K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в WEKA е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $323,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в WEKA е $273,905.

