Директория на компаниите
Waymo
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

  • San Francisco Bay Area

Waymo Мениджър софтуерно инженерство Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Waymo възлиза на $950K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Общо годишно
$950K
Ниво
L7
Основна
$350K
Stock (/yr)
$500K
Бонус
$100K
Години в компанията
9 Години
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в Waymo?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
WMU

В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър софтуерно инженерство at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $1,114,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Мениджър софтуерно инженерство role in San Francisco Bay Area is $926,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Waymo

Свързани компании

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси