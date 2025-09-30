Възнаграждението за Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Waymo варира от PLN 80.1K на year за L3 до PLN 97.1K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Warsaw Metropolitan Area възлiza на PLN 87K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
WMUs are Waymo's version of RSUs
