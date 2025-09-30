Директория на компаниите
Waymo
Waymo Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Waymo варира от $234K на year за L3 до $900K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $355K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
(Начално ниво)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Виж 3 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
WMU

В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Системс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Waymo in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $900,429. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Waymo за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $353,000.

Други ресурси