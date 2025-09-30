Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Waymo варира от $234K на year за L3 до $900K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $355K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
WMUs are Waymo's version of RSUs
