Waymo Софтуерен инженер Заплати в Poland

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Poland в Waymo варира от PLN 80.1K на year за L3 до PLN 97.1K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 87K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
(Начално ниво)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
WMU

В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Системс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Waymo in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 112,939. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Софтуерен инженер role in Poland is PLN 87,756.

