Waymo Програмен мениджър Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Програмен мениджър in San Francisco Bay Area в Waymo възлиза на $194K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Общо годишно
$194K
Ниво
L4
Основна
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Бонус
$21.8K
Години в компанията
0 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Waymo?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
WMU

В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Програмен мениджър bei Waymo in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $332,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Waymo für die Position Програмен мениджър in San Francisco Bay Area beträgt $228,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Waymo

