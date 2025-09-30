Директория на компаниите
Waymo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

  • San Francisco Bay Area

Waymo Продуктов мениджър Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in San Francisco Bay Area в Waymo възлиза на $418K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Общо годишно
$418K
Ниво
L5
Основна
$233K
Stock (/yr)
$150K
Бонус
$35K
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Waymo?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
WMU

В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Waymo in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $575,791. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Waymo за позицията Продуктов мениджър in San Francisco Bay Area е $393,000.

Други ресурси