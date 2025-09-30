Възнаграждението за Хардуерен инженер in San Francisco Bay Area в Waymo варира от $200K на year за L4 до $479K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $502K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Waymo. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
WMUs are Waymo's version of RSUs