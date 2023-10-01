Директория на компаниите
Wadhwani AI
Wadhwani AI Заплати

Заплатата в Wadhwani AI варира от $13,918 общо възнаграждение годишно за Рисков капиталист в долния край до $153,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Wadhwani AI. Последно актуализирано: 11/13/2025

Специалист по данни
Median $33.4K
Софтуерен инженер
$153K
Рисков капиталист
$13.9K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Wadhwani AI е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $153,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Wadhwani AI е $33,372.

Други ресурси