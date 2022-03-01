Директория на компаниите
VVDN Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания

VVDN Technologies Заплати

Заплатата в VVDN Technologies варира от $1,172 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $122,400 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VVDN Technologies. Последно актуализирано: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $100K
Хардуерен инженер
$1.2K
Продуктов дизайнер
$4.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Продуктов мениджър
$122K
Архитект на решения
$39.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в VVDN Technologies е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $122,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VVDN Technologies е $39,689.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за VVDN Technologies

Свързани компании

  • Uber
  • Coinbase
  • Databricks
  • PayPal
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси