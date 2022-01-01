Директория на компаниите
VTS
VTS Заплати

Заплатата в VTS варира от $88,200 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $850,944 за Рекрутър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VTS. Последно актуализирано: 11/13/2025

Софтуерен инженер
Median $115K

Full-Stack софтуерен инженер

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $155K
Продуктов дизайнер
Median $92K

Продуктов мениджър
Median $116K
Бизнес анализатор
$88.2K
Обслужване на клиенти
$118K
Успех на клиентите
$179K
Специалист по данни
$161K
Хардуерен инженер
$107K
Проектен мениджър
$114K
Рекрутър
$851K
Продажби
$189K
Инженер по продажби
$161K
Анализатор по киберсигурност
$116K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VTS, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в VTS е Рекрутър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $850,944. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VTS е $116,920.

