VTB
VTB Заплати

Заплатата в VTB варира от $23,780 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $165,340 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VTB. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $41.3K

Бекенд софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Специалист по данни
Median $32.8K
Архитект на решения
Median $83.8K

Продуктов дизайнер
Median $44.9K
Проектен мениджър
Median $40.3K
Бизнес аналитик
Median $41.1K
Продуктов мениджър
Median $54K
Аналитик данни
$23.8K
Финансов аналитик
$44.9K
Човешки ресурси
$89.8K
Информационен технолог (ИТ)
$165K
Маркетинг
$52.7K
Продажби
$34.1K
Технически програмен мениджър
$128K
Рисков капиталист
$117K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в VTB е Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $165,340. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VTB е $44,919.

Свързани компании

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Вижте всички компании ➜

