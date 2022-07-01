Директория на компаниите
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Заплати

Заплатата в Voloridge Investment Management варира от $78,499 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $489,600 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Voloridge Investment Management. Последно актуализирано: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $200K
Аналитик данни
$78.5K
Мениджър анализ на данни
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Специалист по данни
$248K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Voloridge Investment Management е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $489,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Voloridge Investment Management е $224,176.

