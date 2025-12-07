Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in Canada в Volaris Group варира от CA$105K до CA$150K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Volaris Group. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$86.9K - $103K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$76.5K$86.9K$103K$109K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в Volaris Group in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$149,546. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Volaris Group за позицията Финансов анализатор in Canada е CA$105,333.

