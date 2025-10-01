Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Sofia City Province в VMware варира от BGN 45K на year за P1 до BGN 224K на year за Staff Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Sofia City Province възлiza на BGN 115K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
P1(Начално ниво)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Виж 5 още нива
BGN 278K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от BGN 52 хил.+ (понякога BGN 520 хил.+).

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Системс инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в VMware in Sofia City Province е с годишно общо възнаграждение от BGN 224,075. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VMware за позицията Софтуерен инженер in Sofia City Province е BGN 108,363.

