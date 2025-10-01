Директория на компаниите
VMware
  • Pune Metropolitan Region

VMware Софтуерен инженер Заплати в Pune Metropolitan Region

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pune Metropolitan Region в VMware варира от ₹2.25M на year за P1 до ₹8.4M на year за Staff Engineer 1. Медианният year пакет за възнаграждение in Pune Metropolitan Region възлiza на ₹4.82M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
P1(Начално ниво)
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
P2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
P3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
P4
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Системс инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at VMware in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹9,784,503. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Софтуерен инженер role in Pune Metropolitan Region is ₹4,887,670.

