VMware
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Dallas Area

VMware Софтуерен инженер Заплати в Greater Dallas Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Dallas Area в VMware варира от $163K на year за P3 до $265K на year за Staff Engineer 1. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dallas Area възлiza на $213K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
P1(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
P3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
P4
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Виж 5 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Системс инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в VMware in Greater Dallas Area е с годишно общо възнаграждение от $280,443. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VMware за позицията Софтуерен инженер in Greater Dallas Area е $212,000.

