Възнаграждението за Софтуерен инженер in Beijing Metropolitan Area в VMware варира от CN¥50K на year за P2 до CN¥166K на year за Staff Engineer 1. Медианният year пакет за възнаграждение in Beijing Metropolitan Area възлiza на CN¥71.2K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност