VMware
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

  • San Francisco Bay Area

VMware Продуктов мениджър Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Продуктов мениджър in San Francisco Bay Area в VMware варира от $193K на year за P3 до $460K на year за P7. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $310K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
$160K

Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)



ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Продуктов мениджър en VMware in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $463,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VMware para el puesto de Продуктов мениджър in San Francisco Bay Area es $306,000.

