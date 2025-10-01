Възнаграждението за Продуктов мениджър in New York City Area в VMware варира от $200K на year за P3 до $488K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $311K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)