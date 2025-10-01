Директория на компаниите
VMware
VMware Продуктов мениджър Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Продуктов мениджър in New York City Area в VMware варира от $200K на year за P3 до $488K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $311K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at VMware in New York City Area sits at a yearly total compensation of $487,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Продуктов мениджър role in New York City Area is $230,000.

