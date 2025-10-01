Възнаграждението за Продуктов мениджър in India в VMware варира от ₹4.29M на year за P3 до ₹13.27M на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.75M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P3
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)