Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Bengaluru в VMware варира от ₹3.61M на year за P3 до ₹13.27M на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹6.29M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P3
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)