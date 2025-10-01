Директория на компаниите
VMware
Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Bengaluru в VMware варира от ₹3.61M на year за P3 до ₹13.27M на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹6.29M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на VMware. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В VMware, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)



ЧЗВ

Други ресурси