VK Заплати

Заплатата в VK варира от $16,887 общо възнаграждение годишно за Мениджър бизнес операции в долния край до $201,000 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VK. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

айОС инженер

Андройд инженер

Мобайл софтуер инженер

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сикюрити софтуер инженер

ДевОпс инженер

Сайт рилайабилити инженер

Специалист по данни
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Продуктов мениджър
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Аналитик данни
Median $39K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $80.2K
Продуктов дизайнер
Median $36.6K

ЮАй дизайнер

Проектен мениджър
Median $45.4K
Аналитик по киберсигурност
Median $30K
Маркетинг
Median $31.5K
Мениджър бизнес операции
$16.9K
Бизнес аналитик
$18.2K
Бизнес развитие
$47.2K
Мениджър анализ на данни
$201K
Хардуерен инженер
$101K
Човешки ресурси
$31.8K
Информационен технолог (ИТ)
$47K
Правни въпроси
$32K
Рекрутър
$37.3K
Архитект на решения
$62.6K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
$70.2K
УИ изследовател
$34.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В VK, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at VK is Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

