  • Заплати
  • Бизнес анализатор

  • Всички заплати в Бизнес анализатор

Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес анализатор in United States в Vitech възлиза на $72K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Vitech. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Общо годишно
$72K
Ниво
L2
Основна
$72K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Последни подадени заплати
Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Vitech in United States е с годишно общо възнаграждение от $169,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Vitech за позицията Бизнес анализатор in United States е $72,000.

