Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Заплати

Заплатата в Visual Data Media Services варира от $32,249 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $110,550 за Аналитик данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Visual Data Media Services. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Аналитик данни
$111K
Маркетингови операции
$45.7K
Продажби
$79.6K

Софтуерен инженер
$32.2K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Visual Data Media Services е Аналитик данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $110,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Visual Data Media Services е $62,653.

