Vistex
Vistex Заплати

Заплатата в Vistex варира от $81,332 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $157,182 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Vistex. Последно актуализирано: 11/19/2025

Проектен мениджър
$157K
Софтуерен инженер
$81.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Vistex е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $157,182. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Vistex е $119,257.

