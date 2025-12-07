Директория на компаниите
Visai Labs
Средното общо възнаграждение за Маркетинг in India в Visai Labs варира от ₹346K до ₹502K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Visai Labs. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$4.5K - $5.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Visai Labs in India е с годишно общо възнаграждение от ₹502,267. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Visai Labs за позицията Маркетинг in India е ₹346,100.

