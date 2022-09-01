Директория на компаниите
Virginia Tech
Virginia Tech Заплати

Заплатата в Virginia Tech варира от $33,150 общо възнаграждение годишно за Биомедицински инженер в долния край до $91,540 за Инженер материали в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Virginia Tech. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Специалист по данни
Median $68.6K

Хардуерен инженер
Median $42K
Биомедицински инженер
$33.2K
Химичен инженер
$51K

Рисърч инженер

Информационен технолог (ИТ)
$78K
Инженер материали
$91.5K
Архитект на решения
$75.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Virginia Tech е Инженер материали at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $91,540. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Virginia Tech е $68,640.

