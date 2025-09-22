Директория на компаниите
Vinted
Vinted Аналитик данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Аналитик данни in Germany в Vinted варира от €51.9K до €74.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Vinted. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

€59.5K - €69.7K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

€141K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Vinted, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Аналитик данни в Vinted in Germany е с годишно общо възнаграждение от €74,117. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Vinted за позицията Аналитик данни in Germany е €51,946.

