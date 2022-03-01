Директория на компаниите
Vinted
Vinted Заплати

Заплатата в Vinted варира от $33,163 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $127,917 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Vinted. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Бекенд софтуер инженер

Рекрутър
Median $33.2K
Бизнес развитие
$73.3K

Аналитик данни
$73.1K
Специалист по данни
$90K
Човешки ресурси
$58.6K
Правни въпроси
$110K
Маркетингови операции
$49.7K
Продуктов дизайнер
$70.1K
Продуктов мениджър
$99.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$128K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Vinted, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vinted je Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $127,917. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vinted je $73,173.

