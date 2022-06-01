Директория на компаниите
VillageMD
VillageMD Заплати

Заплатата в VillageMD варира от $77,385 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $179,100 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VillageMD. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $150K
Бизнес аналитик
$106K
Човешки ресурси
$77.4K

Маркетингови операции
$94.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$179K
Технически програмен мениджър
$168K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в VillageMD е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VillageMD е $127,763.

