Директория на компаниите
VideoAmp
VideoAmp Заплати

Заплатата в VideoAmp варира от $135,000 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $293,460 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VideoAmp. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $176K

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Продажби
Median $135K
Продуктов мениджър
Median $175K

Специалист по данни
$169K
Мениджър софтуерно инженерство
$293K
The highest paying role reported at VideoAmp is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $293,460. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VideoAmp is $175,000.

