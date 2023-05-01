Директория на компаниите
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Заплати

Заплатата в Vicarious Surgical варира от $91,017 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $147,735 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Vicarious Surgical. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Хардуерен инженер
$130K
Механичен инженер
$91K
Продуктов мениджър
$126K

Софтуерен инженер
$148K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Vicarious Surgical is Софтуерен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vicarious Surgical is $127,635.

